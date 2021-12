Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 dicembre: 15.756 nuovi casi e 99 morti (Di martedì 7 dicembre 2021) I dati di martedì 7 dicembre. Oltre 10 mila i guariti in 24 ore. Il tasso di positività è 2,2% con 695.136 tamponi. Ricoveri: +199. Terapie intensive: +33 con 89 nuovi ingressi in rianimazione Leggi su corriere (Di martedì 7 dicembre 2021) I dati di martedì 7. Oltre 10 mila i guariti in 24 ore. Il tasso di positività è 2,2% con 695.136 tamponi. Ricoveri: +199. Terapie intensive: +33 con 89ingressi in rianimazione

