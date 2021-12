Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 7 dicembre: 15.756 nuovi casi e 99 morti (Di martedì 7 dicembre 2021) Coronavirus, il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 7 dicembre 2021 registra 15.756 nuovi contagi e 99 morti. In aumento ricoveri e i posti... Leggi su europa.today (Di martedì 7 dicembre 2021), il nuovodel Ministero della Salute di2021 registra 15.756contagi e 99. In aumento ricoveri e i posti...

