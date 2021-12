Coronavirus: i Nas oscurano 30 siti che vendono farmaci online (Di martedì 7 dicembre 2021) Venivano pubblicati e offerti online farmaci contro il Covid, tra cui anche l’ivermectina, somministrato solitamente agli animali. Ora i siti sono stati oscurati dai Nas, e questo è il 274° intervento che eseguono correlato all’emergenza Coronavirus. Presunti farmaci anti-Coronavirus venduti senza autorizzazione Erano collegati su server esteri i trenta siti oscurati dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute.Vendevano senza autorizzazione medica presunti farmaci anti-Covid reperibili solo in farmacia e solo su prescrizione medica.I siti vendono in tutto il mondo e sono state trovate anche indicazioni in lingua italiana. Tra i farmaci anti-Covid offerti c’erano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Venivano pubblicati e offerticontro il Covid, tra cui anche l’ivermectina, somministrato solitamente agli animali. Ora isono stati oscurati dai Nas, e questo è il 274° intervento che eseguono correlato all’emergenza. Presuntianti-venduti senza autorizzazione Erano collegati su server esteri i trentaoscurati dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute.Vendevano senza autorizzazione medica presuntianti-Covid reperibili solo ina e solo su prescrizione medica.Iin tutto il mondo e sono state trovate anche indicazioni in lingua italiana. Tra ianti-Covid offerti c’erano ...

