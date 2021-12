Coronavirus, De Luca: “Se i contagi aumentano, si chiude di nuovo tutto” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della possibilità di chiusure nel caso in cui i contagi dovessero subire un’impennata. “Se i contagi aumentano, si chiude tutto. O pensate che stiamo a scherzare? Le amministrazioni decidono, ma se precipita in maniera drammatica la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenzae della possibilità di chiusure nel caso in cui idovessero subire un’impennata. “Se i, si. O pensate che stiamo a scherzare? Le amministrazioni decidono, ma se precipita in maniera drammatica la L'articolo

Advertising

Luca_tern : RT @borghi_claudio: Finlandia non dà il via libera alla vaccinazione generalizzata per i bambini. Noi invece abbiamo in televisione ogni gi… - luca_viv : RT @CottarelliCPI: Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi coronavi… - Daodejing_laozi : @DottrinaSociale @luca_collodi @Rvaticanaitalia @vaticannews_es @Avvenire_Nei Un altro argomento che non mi entusia… - pazzoperrep : Coronavirus Story (628) 15 aprile 2020 Negli Spettacoli Arianna Finos (@AriannaFinos) ci racconta la decisione in… - luca_tessitore : RT @CottarelliCPI: Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi coronavi… -