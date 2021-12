Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 7 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 7 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino della Regione Campania di oggi (via social)Il bollettino Regione di oggi: 1.150 positivi, 36.513 tamponi, 8 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Bonus Natale, fino a 1400 euro per le famiglie: fai subito domanda Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 22 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 342 ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildelladi(via social)Ildi: 1.150 positivi, 36.513 tamponi, 8 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Bonus Natale, fino a 1400 euro per le famiglie: fai subito domanda Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 22 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 342 ...

