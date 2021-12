Coronavirus | 31 nuovi casi in Maremma e 47 guarigioni C' è una terapia intensiva in più

Advertising

Corriere : RT @paolacars: Oltre 10 mila i guariti in 24 ore. Brusaferro: «In crescita la circolazione del virus» Il mio bollettino #COVID19 su @Corr… - paolacars : Oltre 10 mila i guariti in 24 ore. Brusaferro: «In crescita la circolazione del virus» Il mio bollettino #COVID19… - infoitinterno : Coronavirus, oggi 99 morti e 15.756 nuovi casi. Continuano ad aumentare anche i ricoveri: il bollettino - Mediagol : Coronavirus Italia, bollettino 7 dicembre 2021: 15.756 nuovi casi, 99 i decessi - GrossetoNotizie : Coronavirus: 31 nuovi casi e 47 guarigioni in provincia di Grosseto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

Sono 695.136 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ... che si trova in zona gialla, su 7.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 388contagi, ...Brusaferro: "In crescita la circolazione del virus" Sono 15.756 icasi diin Italia (ieri sono stati 9.503, qui il bollettino). Sale così ad almeno 5.134.318 il numero di persone ...Sono 1.350 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.Questa mattina due persone sono state denunciate dalla Polizia Locale Roma Capitale, nell'ambito dei controlli predisposti dai caschi bianchi per il rispetto delle nuove misure an ...