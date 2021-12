Coronavirus, 15.756 nuovi casi e 99 morti. Oltre 6mila posti letto occupati nei reparti Covid (Di martedì 7 dicembre 2021) La crescita dei nuovi positivi prosegue e il numero già alto delle scorse due settimane inizia a riflettersi sul numero di decessi e di posti letto occupati nei reparti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 15.756 nuovi casi, 99 morti e forti incrementi di ospedalizzazioni, con 199 ricoverati in più e ulteriori 33 in terapia intensiva, dove gli ingressi sono stati 89. Diventano così 6.078 i pazienti Covid assistiti in area medica e 776 in rianimazione. Il 7 novembre, un mese fa, erano rispettivamente 3.125 e 398: la crescita è prossima al 100%. I quasi 16mila contagiati odierni sono stati individuati tra i 695.136 tamponi processati, di cui 525.822 test antigenici rapidi: l’incidenza è quindi del 2,3%, mentre quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) La crescita deipositivi prosegue e il numero già alto delle scorse due settimane inizia a riflettersi sul numero di decessi e dinei. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 15.756, 99e forti incrementi di ospedalizzazioni, con 199 ricoverati in più e ulteriori 33 in terapia intensiva, dove gli ingressi sono stati 89. Diventano così 6.078 i pazientiassistiti in area medica e 776 in rianimazione. Il 7 novembre, un mese fa, erano rispettivamente 3.125 e 398: la crescita è prossima al 100%. I quasi 1contagiati odierni sono stati individuati tra i 695.136 tamponi processati, di cui 525.822 test antigenici rapidi: l’incidenza è quindi del 2,3%, mentre quella ...

