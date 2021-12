Convocati Atalanta per il Villarreal: out Gosens, c’è Lovato (Di martedì 7 dicembre 2021) Convocati Atalanta per il Villarreal: assente Gosens, ritorna Lovato. Ecco l’elenco completo dei nerazzurri di Gasperini L’Atalanta ha diramato la lista dei Convocati per il match di Champions League contro il Villarreal. Out Gosens, c’è Lovato. Ecco l’elenco completo dei nerazzurri di Gasperini: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Lovato, Zappacosta. Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021)per il: assente, ritorna. Ecco l’elenco completo dei nerazzurri di Gasperini L’ha diramato la lista deiper il match di Champions League contro il. Out, c’è. Ecco l’elenco completo dei nerazzurri di Gasperini: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini,, Zappacosta. Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

