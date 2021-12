Conte spiega perché ha rinunciato a candidarsi alle Suppletive di Roma (no, non c’entra Calenda) | VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non mi candido perché voglio entrare dalla porta principale”. Giuseppe Conte fa chiarezza di persona sul tema politico che aveva movimentato la giornata di ieri, con il Pd che gli aveva proposto di farsi avanti per il seggio di Roma 1 (centro) in vista delle elezioni Suppletive alla Camera per rimpiazzare Roberto Gualtieri, divenuto intanto sindaco della Capitale. Lo ha fatto in diretta a L’Aria che tira su La7, ospite di Myrta Merlino. #lariachetira L’ex Premier Conte ospite di Myrta Merlino: “Non mi candido alle Suppletive di Roma, vorrei entrare dalla porta principale”. https://t.co/sq7rjEdFPl — La7 (@La7tv) December 7, 2021 “Con Enrico Letta – spiega l’ex premier rispondendo a una domanda della giornalista – abbiamo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non mi candidovoglio entrare dalla porta principale”. Giuseppefa chiarezza di persona sul tema politico che aveva movimentato la giornata di ieri, con il Pd che gli aveva proposto di farsi avanti per il seggio di1 (centro) in vista delle elezionialla Camera per rimpiazzare Roberto Gualtieri, divenuto intanto sindaco della Capitale. Lo ha fatto in diretta a L’Aria che tira su La7, ospite di Myrta Merlino. #lariachetira L’ex Premierospite di Myrta Merlino: “Non mi candidodi, vorrei entrare dalla porta principale”. https://t.co/sq7rjEdFPl — La7 (@La7tv) December 7, 2021 “Con Enrico Letta –l’ex premier rispondendo a una domanda della giornalista – abbiamo ...

