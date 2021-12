Contatti ' pericolosi' tra gruppi | sos Natale in Europa | ' Se Omicron si diffonde | misure più severe'

Advertising

Nick_cannonier : @ittopsolrac @InteristaLota @undoriano Vettel ai tempi della Red Bull solo con Webber da quel che ricordo ha avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Contatti pericolosi

La Nazione

"Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui itra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò ......di esaminare in modo costruttivo la nostra proposta di de - escalation e di evitare... Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale, ISPI Gli ultimidiretti (noti) tra Biden e Putin ...«Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Con l’espans ...Mosca ha però liquidato queste notizie, riprese anche dal Wall Street Journal, come fake news strumentali per danneggiare i colloqui. Secondo il WSJ, venerdì 3 dicembre l’amministrazione Usa ha fatto ...