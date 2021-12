Consac | Gennaro Maione | Pnrr | dalla Conferenza Stato-Regioni un premio alla nostra capacità progettuale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 dicembre 2021) “La notizia della recente approvazione, da parte della, del riparto dei fondi delrelativi al potenziamento delle infrastrutture idriche, e in particolare dello stanziamento di oltre 14,5 milioni per due lotti collegaticondotta del Faraone, conferma, ancor più se si tiene conto che la cifra raggiunge circa 20 milioni di euro grazie ai finanziamenti già ottenutiRegione, l’efficacia dell’impegno messo in campo da. Che lavora e progetta al meglio delle proprie, e non fa propaganda. Erano decenni che si attendevano risposte così importanti per il territorio e fortunatamente il momento è arrivato”. Il presidente di...