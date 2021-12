Conferenza stampa Malinovskyi: « Domani dobbiamo avere la testa fredda e il cuore caldo» (Di martedì 7 dicembre 2021) Ruslan Malinovskyi interviene in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Villarreal: le sue dichiarazioni Ruslan Malinovskyi parla in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni. MATCH – «Il mister mi dice sempre di non calciare forte, ma preciso: col Napoli ho fatto un bel gol, ma voglio aiutare la squadra, per me è importante dare il massimo per la squadra. È difficile segnare da fuori area, non devo solo segnare. Dopo la partita di Napoli abbiamo festeggiato, ma già dal giorno dopo pensavamo a questo match. Quando vinci hai maggiore fiducia, ma la Champions è differente rispetto al campionato. Domani sarà una gara diversa, dobbiamo avere la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ruslaninterviene inalla vigilia del match di Champions League contro il Villarreal: le sue dichiarazioni Ruslanparla inalla vigilia del match di Champions League contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni. MATCH – «Il mister mi dice sempre di non calciare forte, ma preciso: col Napoli ho fatto un bel gol, ma voglio aiutare la squadra, per me è importante dare il massimo per la squadra. È difficile segnare da fuori area, non devo solo segnare. Dopo la partita di Napoli abbiamo festeggiato, ma già dal giorno dopo pensavamo a questo match. Quando vinci hai maggiore fiducia, ma la Champions è differente rispetto al campionato.sarà una gara diversa,la ...

