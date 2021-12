Conferenza stampa Gasperini: «C’è fiducia di centrare il traguardo. Fondamentali gli episodi» (Di martedì 7 dicembre 2021) Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia del match di Champions League contro il Villarreal Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Villarreal. Le sue parole riportate da TMW. fiducia – «C’è fiducia di centrare il traguardo. Questa è una squadra forte, ha vinto l’Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, ma questa è un’altra competizione. Sappiamo quali sono le difficoltà della gara. Arriviamo a questa gara in un momento molto buono di risultati e di prestigio, ma dobbiamo essere bravi a cancellare sia sconfitte che vittorie, si riparte da 0-0, abbiamo un solo risultato utile. Giocheremo in casa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia del match di Champions League contro il Villarreal Gian Pieroha parlato inalla vigilia del match contro il Villarreal. Le sue parole riportate da TMW.– «C’èdiil. Questa è una squadra forte, ha vinto l’Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, ma questa è un’altra competizione. Sappiamo quali sono le difficoltà della gara. Arriviamo a questa gara in un momento molto buono di risultati e di prestigio, ma dobbiamo essere bravi a cancellare sia sconfitte che vittorie, si riparte da 0-0, abbiamo un solo risultato utile. Giocheremo in casa ...

