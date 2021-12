Conferenza stampa Albiol: «Atalanta imprevedibile e difficilissima da affrontare» (Di martedì 7 dicembre 2021) Conferenza stampa Albiol: le parole del difensore del Villarreal alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta Raul Albiol parla in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. Atalanta – «Chi mi conosce sa che l’Atalanta è una delle più difficili da affrontare, per l’intensità e il ritmo che mostrano in ciascuna partita. Quando ero a Napoli era molto più semplice giocare contro l’Inter, la Juventus o il Milan, perché c’era una linea con gli stessi allenatori, ma l’Atalanta è imprevedibile. Sappiamo che i tifosi italiani riempiono gli stadi in modo intenso, vivono il calcio, quando abbiamo visto i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): le parole del difensore del Villarreal alla vigilia del match di Champions League contro l’Raulparla inalla vigilia del match di Champions League contro l’. Le sue dichiarazioni.– «Chi mi conosce sa che l’è una delle più difficili da, per l’intensità e il ritmo che mostrano in ciascuna partita. Quando ero a Napoli era molto più semplice giocare contro l’Inter, la Juventus o il Milan, perché c’era una linea con gli stessi allenatori, ma l’. Sappiamo che i tifosi italiani riempiono gli stadi in modo intenso, vivono il calcio, quando abbiamo visto i ...

