Concorso Ministero della Cultura | 50 dirigenti tecnici | come partecipare

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale – Concorsi ed Esami numero 97 del 7 dicembre 2021 il bando di Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 75 allievi al corso-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 50 dirigenti di seconda fascia del Ministero della Cultura. Il corso-Concorso riguarderà le seguenti professionalità: Area A – Archivi e biblioteche: 24 allievi ammessi al corso-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 16 dirigenti di seconda fascia; Area B – Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: 36 allievi ammessi al corso-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 24 dirigenti di seconda fascia; Area C – Musei: 15 ...

