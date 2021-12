Come Maserati Ghibli nessuna mai (Di martedì 7 dicembre 2021) La Maserati Ghibli compie 55 anni. La coupé a due posti del Tridente debuttava il 3 novembre 1966 sulla scena mondiale, nello stand Ghia del Salone di Torino. Era una nuova interpretazione del concetto di vettura gran turismo, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Il nome richiamava un vento, il Ghibli appunto, che è forte e caldo e spira dal Nord Africa trasportando una grande quantità di sabbia. Con la Maserati Ghibli la Casa modenese propose una vettura dall’impronta sportiva, ma non esasperata: il motore era un nuovo progetto basato sull’esperienza del ben noto 8 cilindri, usato dalla Mexico, capace di erogare una potenza di 330 cavalli nella versione 4.700 cc, a cui fece seguito una ancora più prestazionale versione da 4.900 cc. Per lasciare più spazio allo stile abbassando l’altezza del cofano, il ... Leggi su gqitalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Lacompie 55 anni. La coupé a due posti del Tridente debuttava il 3 novembre 1966 sulla scena mondiale, nello stand Ghia del Salone di Torino. Era una nuova interpretazione del concetto di vettura gran turismo, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Il nome richiamava un vento, ilappunto, che è forte e caldo e spira dal Nord Africa trasportando una grande quantità di sabbia. Con lala Casa modenese propose una vettura dall’impronta sportiva, ma non esasperata: il motore era un nuovo progetto basato sull’esperienza del ben noto 8 cilindri, usato dalla Mexico, capace di erogare una potenza di 330 cavalli nella versione 4.700 cc, a cui fece seguito una ancora più prestazionale versione da 4.900 cc. Per lasciare più spazio allo stile abbassando l’altezza del cofano, il ...

