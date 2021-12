Clamoroso! Torna il Commissario Montalbano ma senza Zingaretti | E' colpa sua

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 7 dicembre 2021) La Rai ha deciso che ci sarà una serie dedicata al capolavoro di Andrea Camilleri, 'IlMontabano' maLucache per anni ha impersonato ilsiciliano. In un intervista la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha fatto un annuncio importante. La direttrice delle fiction Rai palesa la volontà di lavorare su un'altra serie a puntate incentrate sulle vicende del, ma fa una premessa, ricordando le parole di Lucaa proposito di questo progetto: "Come sa - dice la Ammirati ai giornalisti di Tv Blogo - a oggi Lucanon vorrebbe continuare. Noi stiamo comunque ragionando con Palomar su un'ipotesi di serialità, anche, ...