Cingolani e Descalzi ad Atreju Meloni dà la parola all' ambientalismo pragmatico

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 dicembre 2021) E pensare che per qualcuno, anche con qualche base, oggi sono il partito dell’irrazionale. La formazione politica che più di ogni altra – non ci sono più i grillini di un tempo – strizza l’occhio ai no vax e paranoici che, a sentire il Censis, non sono poi così pochi. Eppure girando per, la festa della giovanile di Fratelli d’Italia, quest’anno a piazza Risorgimento a Roma, l’impressione è decisamente un’altra. Per parlare di clima non ci sono né attivisti, né complottisti, né autoproclamati esperti. Giorgiaha fortemente voluto sul palco due persone che alla transizione ecologica lavorano tutti i giorni: l’attuale ministro Robertoe l’ad di Eni Claudio. E a sentire i forti applausi quandoparlando di cambiamenti climatici dice: “La soluzione non potrà ...