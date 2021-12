Cinema | Ronn Moss si racconta al Festival della Commedia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il divo americano, indimenticato Ridgesoap “Beautiful”, sarà ospiteserata di premiazionesesta edizione del Pulcinella FilmFest che si terrà dal 13 al 19 dicembre al Castello dei Conti di Acerra. L’attore terrà anche una masterclass di recitazione con giovani autori durante la quale si racconterà tra, musica e vino, e parlerà anche dei suoi prossimi progetti tra cui “Surprise Trip” (“Viaggio a sorpresa”) che lo vede protagonista affianco a Lino Banfi, mostrando in anteprima le immagini del suo primo film da produttore. Ambientato tra New York e la Puglia, è unabrillante che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell’Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Ronn

