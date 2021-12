Cinema gratuito per giovani e genitori: rassegna nella scuola di Barra (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiAl via a Napoli una rassegna Cinematografica sui temi della genitorialità e dell’educazione. Si tiene a Barra, quartiere nella zona orientale della città, e sarà ospitata nell’auditorium appena riqualificato dell’istituto comprensivo Russo – Solimena. Le proiezioni, cui si accede gratuitamente, sono state organizzate dalla mediateca Il Monello nell’ambito del progetto ‘RETE: buona pratica per l’inclusione e la legalità’ coordinato dall’associazione NEA Napoli Europa Africa in risposta all’avviso pubblico ‘scuola di Comunità’ della Regione Campania. Le quattro giornate di Cinema si svolgeranno nell’auditorium ‘Gaetano Palumbo’ presso la sede di corso Bruno Buozzi 55 e sono aperte a tutti i genitori degli scolari dei tre ordini ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiAl via a Napoli unatografica sui temi dellaalità e dell’educazione. Si tiene a, quartierezona orientale della città, e sarà ospitata nell’auditorium appena riqualificato dell’istituto comprensivo Russo – Solimena. Le proiezioni, cui si accede gratuitamente, sono state organizzate dalla mediateca Il Monello nell’ambito del progetto ‘RETE: buona pratica per l’inclusione e la legalità’ coordinato dall’associazione NEA Napoli Europa Africa in risposta all’avviso pubblico ‘di Comunità’ della Regione Campania. Le quattro giornate disi svolgeranno nell’auditorium ‘Gaetano Palumbo’ presso la sede di corso Bruno Buozzi 55 e sono aperte a tutti idegli scolari dei tre ordini ...

