Cina | Zheng Zhi sostituisce Cannavaro in panchina sino al termine della stagione

(Di martedì 7 dicembre 2021) Fabionon siederà più sulladel Guangzhou Fc, come definito dopo la rescissione contrattuale di settembre 2021. L’ex difensore italiano, campione del mondo, ha lasciato il posto aZi, scelta definitivasocietà cinese per guidare la compagine cinese nel massimo campionato del Paese. Nello specifico, il neo-tecnico non sarà soltanto un punto di riferimento tattico, ma anche tecnico, considerando la sua doppia figura da allenatore-giocatore.Zi tenterà di fare del proprio meglio sulladel Guangzhou, sebbene il suo ruolo sia certo soltantoalin corso; ruolo momentaneo per il calciatore, sebbene, qualora i risultati risultassero positivi, la società ...

Fabio Cannavaro non siederà più sulla panchina del Guangzhou Fc, come definito dopo la rescissione contrattuale di settembre 2021. L'ex difensore italiano, campione del mondo, ha lasciato il posto a ...