Cile, voto storico del Parlamento: approvato il matrimonio fra persone dello stesso sesso (Di martedì 7 dicembre 2021) Una votazione definita “storica”. La Camera dei deputati del Cile ha convertito in legge un progetto riguardante il matrimonio fra persone dello stesso sesso, che contempla anche il diritto di avere di avere figli. La normativa ha ottenuto 82 voti favorevoli, 20 contrari e due astenuti. In Senato il testo era invece passato con 21 sì, otto no e una astensione. Il Cile diventa così il nono paese nelle Americhe a legalizzare il matrimonio egualitario, dopo Canada, Stati Uniti, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasile, Uruguay e Argentina. In Messico è legale in 14 dei 32 stati del Paese. La legge dovrà essere ora promulgata dalla presidenza della Repubblica: in questo modo si procederà alla definizione delle procedure amministrative che introdurranno la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Una votazione definita “storica”. La Camera dei deputati delha convertito in legge un progetto riguardante ilfra, che contempla anche il diritto di avere di avere figli. La normativa ha ottenuto 82 voti favorevoli, 20 contrari e due astenuti. In Senato il testo era invece passato con 21 sì, otto no e una astensione. Ildiventa così il nono paese nelle Americhe a legalizzare ilegualitario, dopo Canada, Stati Uniti, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasile, Uruguay e Argentina. In Messico è legale in 14 dei 32 stati del Paese. La legge dovrà essere ora promulgata dalla presidenza della Repubblica: in questo modo si procederà alla definizione delle procedure amministrative che introdurranno la ...

...Camera dei deputati del Cile ha convertito in legge un progetto riguardante il 'matrimonio egualitario', ossia fra persone dello stesso sesso, che contempla anche il diritto di avere figli. Nel voto ...

Cile, voto storico del Parlamento: approvato il matrimonio fra persone dello stesso sesso

Con una votazione definita "storica" dai media la Camera dei deputati del Cile ha convertito in legge un progetto riguardante il 'matrimonio egualitario', ossia fra persone dello stesso sesso, che contempla anche il diritto di avere figli.