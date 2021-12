Ciclismo | in tribunale i ladri delle biciclette dell’Italia Rischiano 7 anni di carcere | avrebbero confessato

Leggi su oasport

(Di martedì 7 dicembre 2021) I dueche hanno rubato ledella Nazionale Italiana, in occasione dei Mondiali disu pista andati in scena a fine ottobre al Velodromo di Roubaix (Francia), dovranno comparire presso ilpenale di Lilla il prossimo 10 dicembre. Un 20enne bosniaco e un 18enne francese (sembra di origini bosniache) dovranno rispondere del furto realizzato nella notte tra il 22-23 ottobre, quando 22vennero rubate per un bottino complessivo di circa 400.000 euro (nel lotto erano presenti anche le Bolide Pinarello del quartetto che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e proprio in quella rassegna iridata). I due ragazzifino a settedi, anche perché recidivi (sempre secondo fonti ...