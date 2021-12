Ciclismo | il Tour de France parte dall’Italia? Cassani | “Sarebbe qualcosa di bello”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Ne so, è un progetto che stiamo portando avanti insieme, Firenze e l’Emilia Romagna, e quindi speriamo di riuscire a raggiungere questo obiettivo perché ilnon è mai partito, e se dovesse partire da Firenze o dall’Emilia Romagnaundiper lo sport e non solo, perché attraverso ilsi possono far vedere le nostre eccellenze in tutto il mondo”. Lo ha detto l’ex ct della Nazionale italiana died oggi presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Davide, a margine di una conferenza stampa svoltasi questa mattina a Firenze, in merito alla possibilità che ildepossa partire da una città emiliana o dal capoluogo toscano ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, il #TourdeFrance parte dall'#Italia? #Cassani: 'Sarebbe qualcosa di bello' - IlPedaleRosa : 'Adriatico Cross Tour', i risultati della sesta tappa a Petrignano d'Assisi: - GiackCente : Perdo il suo esordio e la sua grossa caduta, data la mia età eccessivamente giovane. Scopro il ciclismo, scopro Con… - Mishimajakowskj : @tuttobiciweb_it Che poi Guillén ha detto una cazzata: anche l'Italia è piena di salite. È il Tour che ripropone se… - zazoomblog : Ciclismo Julian Alaphilippe: “Voglio provare a vincere il Tour de France. Rinuncio al Fiandre per la Liegi” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tour

OA Sport

Volevamo creare un criterium diverso rispetto a quelli che si fanno ad esempio dopo ilde France; con lo scopo di far appassionare i bambini e coinvolgere quindi gli appassionati del mondo delle ......top ten della classifica dei campioni più pagati delprofessionistico spicca una folta presenza del Team Ineos . Lo squadrone britannico, forte del budget più alto tra i team World, ha ...“Ne so qualcosa, è un progetto che stiamo portando avanti insieme, Firenze e l’Emilia Romagna, e quindi speriamo di riuscire a raggiungere questo obiettivo perché il Tour non è mai partito dall’Italia ...È stato annunciato il calendario delle corse italiane per quanto riguarda il ciclismo al femminile in vista della prossima stagione. Si partirà come di consueto con le Strade Bianche, a marzo, e l'ann ...