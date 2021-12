Chris Hemsworth e il figlio ricreano la celebre scena di Big, con Tom Hanks (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Chris Hemsworth e il figlio Sasha hanno approfittato di un piccolo pianoforte da strada per ricreare la scena più celebre di Big, hit con Tom Hanks. La star Chris Hemsworth ha approfittato di un momento libero dal set per ricreare insieme al figlio Sasha una delle scene più celebri del cult Big, interpretato da Tom Hanks nel 1988. "Questa è la versione della famiglia Hemsworth della scena delle bacchette del film Big. Ma invece di quel dolce connubio di piedi, mio ??figlio suona il ritmo mentre io mi produco in un assolo eccessivamente aggressivo" scrive scherzosamente Chris Hemsworth nel post che accompagna il tenero ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021)e ilSasha hanno approfittato di un piccolo pianoforte da strada per ricreare lapiùdi Big, hit con Tom. La starha approfittato di un momento libero dal set per ricreare insieme alSasha una delle scene più celebri del cult Big, interpretato da Tomnel 1988. "Questa è la versione della famigliadelladelle bacchette del film Big. Ma invece di quel dolce connubio di piedi, mio ??suona il ritmo mentre io mi produco in un assolo eccessivamente aggressivo" scrive scherzosamentenel post che accompagna il tenero ...

Advertising

rachxel_pie : RT @nasoliscio: l’unica certezza che ho nella vita è che chris hemsworth non sarà mai stufo di fare thor e tom hiddleston di fare loki - inacriminalway_ : RT @nasoliscio: l’unica certezza che ho nella vita è che chris hemsworth non sarà mai stufo di fare thor e tom hiddleston di fare loki - isabellaartico : RT @nasoliscio: l’unica certezza che ho nella vita è che chris hemsworth non sarà mai stufo di fare thor e tom hiddleston di fare loki - magunastark_ : RT @nasoliscio: l’unica certezza che ho nella vita è che chris hemsworth non sarà mai stufo di fare thor e tom hiddleston di fare loki - annanephilim : RT @nasoliscio: l’unica certezza che ho nella vita è che chris hemsworth non sarà mai stufo di fare thor e tom hiddleston di fare loki -