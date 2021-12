Chiara Gualzetti, chiesto il giudizio immediato per l’amico minorenne accusato dell’omicidio (Di martedì 7 dicembre 2021) La Procura per i minorenni di Bologna ha concluso le indagini e ha chiesto il giudizio immediato per il 16enne accusato di aver ucciso la coetanea Chiara Gualzetti, picchiata e accoltellata ai piedi dell’abbazia di Monteveglio, non lontano da casa sua, il 27 giugno. Il pm Simone Purgato contesta al giovane l’omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima. Nel corso degli accertamenti era stata disposta una consulenza psichiatrica, secondo la quale l’indagato – che aveva confessato il delitto dicendo di aver sentito “voci” e “demoni” – era capace di intendere e di volere. Le indagini avevano ricostruito che il giorno prima dell’omicidio il 16enne aveva dato appuntamento a Chiara per vedersi, un video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) La Procura per i minorenni di Bologna ha concluso le indagini e hailper il 16ennedi aver ucciso la coetanea, picchiata e accoltellata ai piedi dell’abbazia di Monteveglio, non lontano da casa sua, il 27 giugno. Il pm Simone Purgato contesta al giovane l’omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima. Nel corso degli accertamenti era stata disposta una consulenza psichiatrica, secondo la quale l’indagato – che aveva confessato il delitto dicendo di aver sentito “voci” e “demoni” – era capace di intendere e di volere. Le indagini avevano ricostruito che il giorno primail 16enne aveva dato appuntamento aper vedersi, un video ...

