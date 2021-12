Chiara Canzian, chi è l’unica figlia di Red: “Lei è la mia gioia” (Di martedì 7 dicembre 2021) Classe 1989, Chiara è nata dall’amore fra il bassista dei Pooh e Delia Gualtiero. Lunghi capelli neri e un sorriso dolce, ha iniziato a cantare sin da piccola, realizzando con il padre il brano Il calcio del sorriso, divenuto l’inno del Treviso. Nel 2009 ha esordito nel mondo della musica, pubblicando il suo primo album da solista, intitolato Prova a dire il mio nome. In seguito ha partecipato al Festival di Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e ha partecipato al concerto Amiche per l’Abruzzo, duettando con grandi cantanti italiane. Nel 2011, dopo l’uscita del suo secondo disco solista, Il mio sangue, ha deciso di prendersi una pausa. Riflessiva e molto sensibile, Chiara Canzian ha capito che il mondo della musica non faceva per lei e ha iniziato a cercare altrove la sua strada. Mentre viveva ancora a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Classe 1989,è nata dall’amore fra il bassista dei Pooh e Delia Gualtiero. Lunghi capelli neri e un sorriso dolce, ha iniziato a cantare sin da piccola, realizzando con il padre il brano Il calcio del sorriso, divenuto l’inno del Treviso. Nel 2009 ha esordito nel mondo della musica, pubblicando il suo primo album da solista, intitolato Prova a dire il mio nome. In seguito ha partecipato al Festival di Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e ha partecipato al concerto Amiche per l’Abruzzo, duettando con grandi cantanti italiane. Nel 2011, dopo l’uscita del suo secondo disco solista, Il mio sangue, ha deciso di prendersi una pausa. Riflessiva e molto sensibile,ha capito che il mondo della musica non faceva per lei e ha iniziato a cercare altrove la sua strada. Mentre viveva ancora a ...

enpaonlus : «Io, nato per essere ucciso»: attori e artisti nella parte del visone - SAntoniucci : RT @enpaonlus: «Io, nato per essere ucciso»: attori e artisti nella parte del visone - Paesedellanima : RT @enpaonlus: «Io, nato per essere ucciso»: attori e artisti nella parte del visone - GINA32451015 : RT @enpaonlus: «Io, nato per essere ucciso»: attori e artisti nella parte del visone - terryvale : RT @enpaonlus: «Io, nato per essere ucciso»: attori e artisti nella parte del visone -