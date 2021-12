Chi tifa, nella finanza, per Draghi premier. Il punto di Quadrio Curzio (Di martedì 7 dicembre 2021) Le promozioni sono merce rara, specialmente quando c’è di mezzo l’Italia. L’uno-due incassato dal Bel Paese negli ultimi giorni può instillare il dubbio. Della serie, non è che alla fine è meglio imbullonare Mario Draghi a Palazzo Chigi piuttosto che spedirlo al Quirinale? Qualcuno, all’estero, lo crede seriamente. E anche in Italia. In principio, come raccontato da Formiche.net, era stata una delle principali banche d’affari europee, Credit Suisse, a scoprire le carte e dire che sì, finora l’Italia ha giocato bene i suoi assi, gestito alla meglio la pandemia e rimesso in moto il motore della crescita. E questo per merito dell’ex presidente della Bce. Il secondo endorsement, decisamente pesante, è arrivato da Fitch. L’agenzia di rating americana, dopo 20 anni ha promosso il debito italiano, certificando il cambio di segno nell’ottica dei mercati sul nostro debito ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021) Le promozioni sono merce rara, specialmente quando c’è di mezzo l’Italia. L’uno-due incassato dal Bel Paese negli ultimi giorni può instillare il dubbio. Della serie, non è che alla fine è meglio imbullonare Marioa Palazzo Chigi piuttosto che spedirlo al Quirinale? Qualcuno, all’estero, lo crede seriamente. E anche in Italia. In principio, come raccontato da Formiche.net, era stata una delle principali banche d’affari europee, Credit Suisse, a scoprire le carte e dire che sì, finora l’Italia ha giocato bene i suoi assi, gestito alla meglio la pandemia e rimesso in moto il motore della crescita. E questo per merito dell’ex presidente della Bce. Il secondo endorsement, decisamente pesante, è arrivato da Fitch. L’agenzia di rating americana, dopo 20 anni ha promosso il debito italiano, certificando il cambio di segno nell’ottica dei mercati sul nostro debito ...

