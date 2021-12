Chi è Luigi Manconi, marito di Bianca Berlinguer? Quanti figli hanno? (Di martedì 7 dicembre 2021) Luigi Manconi è il secondo marito della famosa conduttrice Bianca Berlinguer, tantissimi i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera di giornalista e politico. Il marito della Berlinguer è nato il 21 febbraio 1948 a Sassari. Dal 1969 al 1975 ha militato in Lotta Continua, lavorava per la rivista Ombre Rosse. Nei panni di critico musicale fece non poco discutere quando rivolse critiche alquanto negative nei confronti dell’album di Fabrizio De André, Storia di Un Impiegato. Il noto giornalista nel 1994 è stato eletto al Senato nelle liste dei Verdi, nel 2005 si iscrisse ai DS e nel 2013 è stato eletto al Senato nelle file del PD in Sardegna. Ricopriva anche il ruolo di responsabile del Dipartimento Nazionale per i Diritti Civili. Per quanto riguarda la ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 7 dicembre 2021)è il secondodella famosa conduttrice, tantissimi i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera di giornalista e politico. Ildellaè nato il 21 febbraio 1948 a Sassari. Dal 1969 al 1975 ha militato in Lotta Continua, lavorava per la rivista Ombre Rosse. Nei panni di critico musicale fece non poco discutere quando rivolse critiche alquanto negative nei confronti dell’album di Fabrizio De André, Storia di Un Impiegato. Il noto giornalista nel 1994 è stato eletto al Senato nelle liste dei Verdi, nel 2005 si iscrisse ai DS e nel 2013 è stato eletto al Senato nelle file del PD in Sardegna. Ricopriva anche il ruolo di responsabile del Dipartimento Nazionale per i Diritti Civili. Per quanto riguarda la ...

