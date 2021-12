Chi è il nuovo cancelliere austriaco (Di martedì 7 dicembre 2021) L'ex ministro dell'Interno Karl Nehammer, 49 anni, ha avuto una carriera molto più convenzionale e ordinaria di Sebastian Kurz Leggi su ilpost (Di martedì 7 dicembre 2021) L'ex ministro dell'Interno Karl Nehammer, 49 anni, ha avuto una carriera molto più convenzionale e ordinaria di Sebastian Kurz

Advertising

ilariacapua : Ho preso così tanti insulti per questo tweet, che ringrazio di nuovo e questa volta uno ad uno chi si sta vaccinan… - NicolaPorro : ??Nei palazzi del potere è in atto una vera e propria guerra. Il retroscena di Luigi Bisignani ?? - poliziadistato : #1dicembre In questo mese il #CalendarioPolizia 2021 ci ricorda i difficili momenti vissuti a causa del #Covid19… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (I Crew Chief in MotoGP™?: Chi lavora con chi nel 2022?) è stato pubblicato sul sito d… - pietrofrigo : RT @ilariacapua: Ho preso così tanti insulti per questo tweet, che ringrazio di nuovo e questa volta uno ad uno chi si sta vaccinando per… -