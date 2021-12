Chi è Carlo Domingo, presunto fidanzato di Soleil Sorge: che lavoro fa e chi sono i suoi genitori (Di martedì 7 dicembre 2021) Soleil Sorge ha ammesso di avere una persona speciale fuori dalla Casa del GF Vip, un fidanzato di cui sarebbe innamorata e che non avrebbe nulla a che vedere con ciò che è nato nella spiatissima dimora di Cinecittà nei confronti di Alex Belli. Ma di chi si tratta? Lui sarebbe Carlo Domingo, imprenditore ben... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 dicembre 2021)ha ammesso di avere una persona speciale fuori dalla Casa del GF Vip, undi cui sarebbe innamorata e che non avrebbe nulla a che vedere con ciò che è nato nella spiatissima dimora di Cinecittà nei confronti di Alex Belli. Ma di chi si tratta? Lui sarebbe, imprenditore ben... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vale22046 : RT @Giuseppe5813: Oggi nessuno ha più buon senso, è uno scontro continuo dove prevale chi urla di più, chi è più aggressivo, o più furbo.… - blogtivvu : Chi è Carlo Domingo, presunto fidanzato di Soleil Sorge: che lavoro fa e chi sono i suoi genitori #gfvip - JolietJackBlues : RT @Cortez1958: Carlo Calenda vorrebbe candidarsi a Roma contro Conte. Nata vot! Per fare cosa? Per prendere ancora una volta per il culo… - carlo_tommasi : ? ?? Dossier, aggiornato al 06/12/2021, su gli scandali della #FalsaChiesa al tempo del ?????????? ???????? ?? ????????… - Frances47226166 : RT @Cortez1958: Carlo Calenda vorrebbe candidarsi a Roma contro Conte. Nata vot! Per fare cosa? Per prendere ancora una volta per il culo… -