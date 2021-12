Chelsea, Thiago Silva: «Premier League campionato più intenso d’Europa» (Di martedì 7 dicembre 2021) Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha fatto un bilancio del cammino dei Blues in Premier League: le sue dichiarazioni Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha fatto un bilancio del cammino dei Blues in Premier League. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Premier League – «Abbiamo perso contro il West Ham, ma paradossalmente abbiamo giocato meglio di quanto abbiamo fatto contro il Watford (vittoria ndr), ma una squadra al nostro livello non dovrebbe permettere ad un avversario di vincere così quando la partita è sotto controllo. È difficile da accettare, ma non si deve storcere il naso. Questo campionato è difficile non solo fisicamente, ma anche ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021), difensore del, ha fatto un bilancio del cammino dei Blues in: le sue dichiarazioni, difensore del, ha fatto un bilancio del cammino dei Blues in. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club.– «Abbiamo perso contro il West Ham, ma paradossalmente abbiamo giocato meglio di quanto abbiamo fatto contro il Watford (vittoria ndr), ma una squadra al nostro livello non dovrebbe permettere ad un avversario di vincere così quando la partita è sotto controllo. È difficile da accettare, ma non si deve storcere il naso. Questoè difficile non solo fisicamente, ma anche ...

Advertising

Dario81415894 : @GFI65 Gaetano Thiago è titolare al Chelsea perché dovrebbe tornare ahahhaha - andreafabris96 : Il ???? #WestHam batte 3-2 il ???? #Chelsea: a segno Thiago #Silva ????, Manuel #Lanzini ???? (rigore), Mason #Mount… - 1987_Lorenza : @Luca21013415 Invece si, ci vogliono giovani ma anche leader e questi ultimi mancano alla Juve. Non dovevi tenerti… - MarSte92__ : Come gasa il Chelsea di Tuchel. Ha fatto resuscitare pure Thiago Silva dopo anni di campionato amatoriale - calcioinglese : THIAGO SILVA! È lui il primo marcatore del weekend: Chelsea in vantaggio 0-1 contro il West Ham nel derby. -