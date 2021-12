Chelsea | Loftus-Cheek | «Mi sento a mio agio qui Sui rischi del Covid…»

Advertising

rickembecker : @HaugeFan @Pirichello Però la differenza qualitativa del gioco del Chelsea negli ultimi 20 metri l'abbiamo vista tu… - RivistaUndici : Per dire: Reece James è il capocannoniere dei Blues in tutte le competizioni, e Tuchel sta puntando anche su Hudson… - il_prof_13 : @FFunesto Il Chelsea ha Jorginho, Kante e Kovacic (3 titolari) + Loftus. Ed è coperto. Tant'è che il 5° Saul non ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Loftus

TUTTO mercato WEB

: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James,- Cheek, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. ORARI TV - Si gioca mercoledì 8 dicembre a San Pietroburgo alle ore 18.45 con ...(3 - 4 - 2 - 1) : Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James,- Cheek, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. Allenatore: Tuchel. Dove vederla in TV ed in streaming L'incontro ...Chelsea’s squad is stacked with a lot of talent. The absence of Kante, Kovacic and Jorginho at the same time decimates the Blues midfield, but there are still alternatives. Ruben Loftus-Cheek seems a ...Chelsea head into Wednesday's meeting with Zenit knowing they must match Juventus' result against Malmo to seal top spot in Champions League Group H.The Blues are in a tricky patch of form and have ...