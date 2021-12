Che cosa sta succedendo in Ucraina e perché dobbiamo preoccuparci delle sanzioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Carri armati e squadre speciali con tiratori scelti: questa la minaccia che la Russia ha dislocato lungo il confine del Donbass secondo le accuse del ministero della Difesa dell'Ucraina. "Mosca vuole provocare la risposta dei militari... Leggi su europa.today (Di martedì 7 dicembre 2021) Carri armati e squadre speciali con tiratori scelti: questa la minaccia che la Russia ha dislocato lungo il confine del Donbass secondo le accuse del ministero della Difesa dell'. "Mosca vuole provocare la risposta dei militari...

Advertising

teatrolafenice : ?? «La realtà è quella cosa che, anche se si smette di credervi, non scompare» (Philip K. Dick). Buongiorno, amici!… - borghi_claudio : @AntonelloZedda Io sospenderei la protesta (votato non serve a nulla). Se anche ti dessi fuoco direbbero che un inc… - borghi_claudio : @GermanoBonaveri Ma la cosa peggiore è che non è vero. Se ci fosse anche un mese di più di vita non lo capirei ma… - giek2 : RT @FmMosca: Vi posso confermare che le prenotazioni per Natale sono devastanti. Iniziano le promozioni, ma non servirà a nulla, come a nul… - moonyxxlupin : oggi peggiore esperienza della mia vita, l'amico mio mi ha dovuto spiegare una cosa che non avevo capito mi stavo p… -