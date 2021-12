Champions League | poker del PSG al Brugge Il Lipsia batte il City 2-1 e va in Europa League

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si sono concluse le due gare delle 18.45 del girone A di UEFA, valide per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi.del PSG al Club, doppiette per Mbappé e Messi, per gli ospiti segna Rits. Finisce 4-1 al Parco dei Principi. Ilil Manchester2-1, Szoboszlai e Andrè Silva portano i tedeschi avanti di due reti, poi Mahrez accorcia. Espulso Walker nel finale per un brutto calcione a un avversario.e PSG erano già certi del primo e del secondo posto, ilva in, Clubeliminato. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

In capo Milan - Liverpool e Real Madrid - Inter Un Milan offensivo e imprevedibile per battere il Liverpool. Stefano Pioli ha scelto Messias, alla prima da titolare in, con Brahim Diaz e Krunic a supporto di Zlatan Ibrahimovic nella formazione titolare che è obbligata a vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi di. La qualificazione agli ottavi del Milan passa anche dall'esito di Porto-Atletico. Il risultato LIVE della gara tra le due rivali del Gruppo B ...