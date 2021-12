Champions League | Pioli | «Non ci deve interessare quello che succede su altri campi Faremo una grande partita»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Intervenuto su Infinity+, l’allenatore del Milan Stefanoha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dallacol Liverpool, che deciderà delle sorti europee del suo Milan. «Sarà necessario avere l’approccio giusto. La squadra è pronta, speriamo di essere all’altezza. In queste partite il livello di qualità tecnica fa la differenza. Quando ci lasceranno gli spazi, dovremo riempirli con giocate importanti». «chesu– aggiunge– noninteressarci, lo scopriremo alla fine. Siamo convinti di poter fare unae cercheremo di vincere. Al Milan, per passare, serve vincere. E poi sperare in buone notizie dalla sfida tra Atletico Madrid e Porto. Questi gli ...

Commenta per primo Stefano Pioli , allenatore del Milan , è intervenuto a Infinity+ prima della partita dicon il Liverpool: 'Dovremo avere l'approccio giusto, la squadra è pronta e speriamo di essere all'altezza. Qualità e imprevedibilità? In queste partite il livello di qualità tecnica ...Commenta per primo Alessandro Bastoni , difensore dell' Inter , parla a Sky Sport prima della sfida dicon il Real Madrid: Sicuramente è un privilegio giocare in queste partite e in questi stadi. Vogliamo fare bene perché è tanto che l'Inter non vince a Madrid e per prendere ancor più ...Il Milan si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League. Tutte le combinazioni favorevoli ai rossoneri contro il Liverpool ...Nel mitico Santiago Bernabeu l'Inter va a caccia del primo posto nel girone: con una vittoria i nerazzurri chiuderebbero in testa il gruppo D ...