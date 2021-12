Champions League, l'Atletico Madrid vola agli ottavi: battuto il Porto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L' Atletico Madrid centra la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League nell'ultima giornata dei gironi: la squadra di Diego Simeone ringrazia Griezmann , Correa e De Paul e batte 3 - 1 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'centra la qualificazionedi finale dinell'ultima giornata dei gironi: la squadra di Diego Simeone ringrazia Griezmann , Correa e De Paul e batte 3 - 1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Festa Napoli con super Elmas: 3 - 2 al Leicester e playoff centrati! ... il Napoli batte il Leceister 3 - 2, chiude al secondo posto il gruppo C vinto dallo Spartak Mosca e si guadagna così l'accesso ai playoff con una terza in arrivo dalla Champions. Sembrava tutto ...

Atalanta - Villarreal 2 - 3 LIVE, il risultato in diretta ATALANTA - VILLARREAL 2 - 3 LIVE 3' e 51' Danjuma (V), 42' Capoue (V), 71' Malinovskyi (A), 80' Zapata (A) ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral (46' Djmsiti), Palomino; Hateboer, De Roon (54' ...

La Bundesliga parla calabrese con il ritorno di Domenico Tedesco Il Lipsia, undicesimo in Bundesliga, ha scelto di affidarsi all'allenatore di origini calabresi, reduce dall'esperienza in Russia ...

Il Napoli batte il Leicester per 3-2 e arriva primo nel girone: ora i playoff contro una terza Champions Un gol di Ounas e una doppietta di Elmas regalano al Napoli il successo 3-2 contro il Leicester Inutili le reti di Evans e Dewsbury-Hall. La squadra di Spalletti termina al secondo posto il gruppo C d ...

