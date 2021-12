Champions League in tv oggi: Milan - Liverpool e Real Madrid - Inter live dalle 21 (Di martedì 7 dicembre 2021) In Champions League scendono in campo le Milanesi per giocare l'ultimo turno della fase a gironi, ma con speranze diverse: il Milan affronta in casa il liverpool per giorcarsi le ultime possibilità di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Inscendono in campo leesi per giocare l'ultimo turno della fase a gironi, ma con speranze diverse: ilaffronta in casa ilper giorcarsi le ultime possibilità di ...

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - OptaPaolo : 13 - Quella di stasera contro l'Inter è per il Real Madrid la partita con più tiri subiti senza subire gol nel prim… - andrewguada : @tommcherubini Confermo il discorso anche in Real Inter, Calhanoglu che è forse la mezzala più in forma della Serie… - Dorian221190 : RT @calcioinglese: Il Liverpool è la prima squadra inglese della storia a vincere tutte e 6 le partite del girone di Champions League. http… -