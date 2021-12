Champions League, 6a giornata: i risultati delle 21:00 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le gare delle 21 di Champions League sono appena terminate e diversi sono gli esiti sorprendenti nei vari gironi. Niente imprese per il Milan, che cade in casa in rimonta contro il Liverpool per mano di Salah e Origi. L’Atletico Madrid batte 3-1 il Porto, con la squadra di Conceicao che va in Europa League. Il Real Madrid conferma invece il primato, battendo l’Inter 2-0 grazie a un grandissimo gol di Kroos e alla rete di Asensio: nota stonata, l’espulsione di Barella. Dilaga l’Ajax, che schianta lo Sporting Lisbona per 4-2 e conferma un girone straordinario; Europa League per il Borussia Dortmund, che nonostante il dilagante successo sul Besiktas, arriva terzo a pari punti con i portoghesi secondi. Champions League, i risultati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Le gare21 disono appena terminate e diversi sono gli esiti sorprendenti nei vari gironi. Niente imprese per il Milan, che cade in casa in rimonta contro il Liverpool per mano di Salah e Origi. L’Atletico Madrid batte 3-1 il Porto, con la squadra di Conceicao che va in Europa. Il Real Madrid conferma invece il primato, battendo l’Inter 2-0 grazie a un grandissimo gol di Kroos e alla rete di Asensio: nota stonata, l’espulsione di Barella. Dilaga l’Ajax, che schianta lo Sporting Lisbona per 4-2 e conferma un girone straordinario; Europaper il Borussia Dortmund, che nonostante il dilagante successo sul Besiktas, arriva terzo a pari punti con i portoghesi secondi., i...

