Champions League 2021-22, le qualificate agli ottavi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Champions League 2021-22, tutte le squadre che hanno staccato il pass per il prossimo turno dopo questo martedì europeo Si è concluso l'ultimo martedì dei giorni di Champions League 2021-22. Nel girone A accedono al prossimo turno il Manchester City (oggi sconfitto dal Lipsia) e il Psg, con gli inglesi come testa di serie. La grande delusione arriva invece dal gruppo B, dove il Milan, complice il ko con il Liverpool, si è piazzato ultimo. Con i Reds passa l'Atletico Madrid, che ha vinto 3-1 in casa del Porto. Nel girone C l'Ajax chiude a punteggio pieno, strapazzando lo Sporting Lisbona, comunque già sicuro del secondo piazzamento. Nel girone D passano Real Madrid ed Inter, con i blancos che si guadagnano il primo posto vincendo lo scontro diretto al Bernabeu.

