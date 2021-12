Champions League 2021 2022 | Milan-Liverpool | tap-in di Salah | si torna in parità VIDEO

(Di martedì 7 dicembre 2021) Dura poco la festa del, che nella sfida contro il, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di, subisce subito il gol del pareggio. A segnarlo è i più pericoloso dei Reds, ovvero l’ex romanista, che arriva per primo sulla respinta non perfetta di Maignan sul tiro dal limite di Oxlade-Chamberlain. 1-1 e nuova, quindi, a San Siro, con i rossoneri che devono ricominciare da capo nella ricerca dei tre punti. Di seguito e in alto, ildella rete dell’egiziano. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - SkySport : Milan-Liverpool, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ? #MilanLiverpool Alle 21:00 Su S… - chirichampions : ? GOOOL del PSG. GOL de MESSI. Minuto 38. #UCL PSG 3-0 Club Brugge ??¡Vente a #ChiringuitoInside, estamos en DIRE… - _LoZio : @CucchiRiccardo Questo tweet potrebbe andare bene anche per la Champions League, chissà ?? - hlodwig : #wallpaper @OfficialSSLazio 4/5 (maglie 2016-2017, 2020 speciale 120 anni e 2020-2021 Champions League) -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

MILANO - Si scaldano gli animi al 12' di Milan - Liverpool: Alessio Romagnoli resta a terra dolorante dopo uno scontro con Origi , l'arbitro non fischia e il gioco va avanti. Sono i giocatori ...Stefano Pioli ha scelto Messias, alla prima da titolare in, con Brahim Diaz e Krunic a supporto di Zlatan Ibrahimovic nella formazione titolare che è obbligata a vincere per sperare ...36' GOL DEL LIVERPOOL! Tiro di Chamberlain, parata di Maignan e tap-in di Salah, che riporta in parità il match. 35' Corner per il Liverpool: traversone in area, ...L’attaccante uruguaiano è stato costretto a uscire al 13' del primo tempo del match tra Porto e Atletico Madrid di Champions League a ...