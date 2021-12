Champions League 2021/2022, Juventus agli ottavi di finale: le possibili avversarie (Di martedì 7 dicembre 2021) La Juventus si qualifica agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. Ora c’è il primo posto da difendere contro i blues ma intanto per Allegri c’è la notizia positiva del pass staccato con largo anticipo. Insomma, il percorso fin qui è perfetto, in attesa dello scontro al vertice contro il Chelsea a Stamford Bridge. Fondamentale il primo posto per garantirsi la possibilità di un sorteggio più favorevole almeno sulla carta, visto che le prime della classe andranno a sfidare le seconde di ciascun girone. Le possibili avversarie (DA DEFINIRE IN BASE AL PIAZZAMENTO NEL GIRONE) TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE agli ottavi DI finale SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Lasi qualificadidicon due giornate di anticipo. Ora c’è il primo posto da difendere contro i blues ma intanto per Allegri c’è la notizia positiva del pass staccato con largo anticipo. Insomma, il percorso fin qui è perfetto, in attesa dello scontro al vertice contro il Chelsea a Stamford Bridge. Fondamentale il primo posto per garantirsi latà di un sorteggio più favorevole almeno sulla carta, visto che le prime della classe andranno a sfidare le seconde di ciascun girone. Le(DA DEFINIRE IN BASE AL PIAZZAMENTO NEL GIRONE) TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATEDISportFace.

Advertising

sportli26181512 : Milan, decisiva l'ultima giornata del girone di Champions per il passaggio del turno: non è la prima volta: Come mo… - infoitsport : Champions League, Milan agli ottavi se: tutte le combinazioni - UEFAcom_it : 'All'ingresso nel tunnel sei concentratissimo. Guardi dall'altra parte e vedi il Milan. Quel Milan. L'esperienza e… - infoitsport : La Champions League in tv e streaming le partite stasera martedì 7 dicembre su Sky, Infinity e Canale 5 - infoitsport : Il dilemma: meglio la Champions con i campionissimi o l'Europa League e giocarsela? -