Champions League 2021/2022, Inter agli ottavi: le possibili avversarie (Di martedì 7 dicembre 2021) L'Inter vola agli ottavi di finale di Champions League, a dieci anni di distanza dall'ultima volta. La vittoria contro lo Shakhtar Donetsk in casa e la successiva sconfitta dello Sheriff permettono ai nerazzurri di staccare con una giornata di anticipo il pass per la fase ad eliminazione diretta. L'ultima giornata sarà uno spareggio da brividi per il primo posto contro il Real Madrid al Bernabeu. Primo o secondo posto, fa tutta la differenza del mondo soprattutto in vista del sorteggio di Nyon per gli ottavi. Le possibili avversarie Da prima classificata Ev. CHELSEA SPORTING LISBONA PSG Da seconda classificata BAYERN MONACO LIVERPOOL AJAX MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY Ev. CHELSEA IN AGGIORNAMENTO SportFace.

