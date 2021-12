Champions League, 1-1 tra Milan e Liverpool all’intervallo (Di martedì 7 dicembre 2021) 1-1 tra Milan e Liverpool nella sfida di San Siro che i rossoneri devono vincere (e potrebbe non bastare) per centrare gli ottavi di finale di Champions League. I gol li hanno segnati Tomori e Salah ed entrambi sono stati favoriti da due respinte non perfette dei portieri Alisson e Maignan. Pioli è interessatissimo anche alla partita tra Porto e Atletico Madrid. 0-0 al Do Dragao, con Luis Suarez ch’è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime al tredicesimo minutoper un serio problema muscolare. L’Inter, invece, sta perdendo 1-0 a Madrid contro il Real di Ancelotti. In rete Toni Kroos. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) 1-1 tranella sfida di San Siro che i rossoneri devono vincere (e potrebbe non bastare) per centrare gli ottavi di finale di. I gol li hanno segnati Tomori e Salah ed entrambi sono stati favoriti da due respinte non perfette dei portieri Alisson e Maignan. Pioli è interessatissimo anche alla partita tra Porto e Atletico Madrid. 0-0 al Do Dragao, con Luis Suarez ch’è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime al tredicesimo minutoper un serio problema muscolare. L’Inter, invece, sta perdendo 1-0 a Madrid contro il Real di Ancelotti. In rete Toni Kroos. L'articolo ilNapolista.

