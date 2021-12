Champions, Kovacic positivo al Covid: salterà Zenit - Chelsea (Di martedì 7 dicembre 2021) LONDRA (Regno Unito) - " È un peccato , è stato un puro piacere ritrovarlo e vederlo in allenamento, ma adesso è in isolamento ". Nella conferenza stampa alla vigilia di Zenit - Chelsea, match valido ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 dicembre 2021) LONDRA (Regno Unito) - " È un peccato , è stato un puro piacere ritrovarlo e vederlo in allenamento, ma adesso è in isolamento ". Nella conferenza stampa alla vigilia di, match valido ...

Advertising

Luxgraph : Champions, Kovacic out per Zenit-Chelsea: è positivo al Covid - sportli26181512 : Champions, #Kovacic positivo al Covid: salterà Zenit-#Chelsea: L'ex Inter non scenderà in campo nel match di San Pi… - DiMarzio : #ChampionsLeague #UCL, tante assenze per il @ChelseaFC di #Tuchel: Mateo #Kovacic positivo al Covid - sportface2016 : #Chelsea, Mateo #Kovacic positivo al #COVID19: l'annuncio di #Tuchel -