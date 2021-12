Cerimonia del Nobel a Parisi:"che serva per la scienza in Italia" (Di martedì 7 dicembre 2021) Cerimonia nell'Aula Magna della Sapienza per la consegna del Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, a distanza come per tutti causa Covid. Oltre alla soddisfazione della rettrice Antonella Polimeni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021)nell'Aula Magna della Sapienza per la consegna delper la Fisica a Giorgio, a distanza come per tutti causa Covid. Oltre alla soddisfazione della rettrice Antonella Polimeni, ...

Advertising

gualtierieurope : Un onore per me prendere parte oggi alla cerimonia per il conferimento della medaglia e del diploma #PremioNobel pe… - INFN_ : Oggi alle 18:00 @SapienzaRoma, Giorgio Parisi riceverà la medaglia e il diploma del Premio Nobel 2021 dall'ambascia… - acmilan : A worthy Rossonero representative at the #BallonDor: @simonkjaer1989 ??? Orgogliosi di avere un campione come te a… - Fra7russo : RT @Angi_tech: ??Siamo orgogliosi di condividere l’importante intervento della Ministra per le #politichegiovanili @DadoneFabiana, a sostegn… - WE4REGOLD3N : RT @mateo_torrez17: SALVE Il 10 dicembre sposerò il ragazzo che amo, nonché @reaIrufus Siete tutti invitati ovviamente, quindi portate chi… -