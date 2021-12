Cerimonia del Nobel a Parisi: “Che serva per la scienza in Italia”. Il video (Di martedì 7 dicembre 2021) Cerimonia del Nobel a Parisi: “Che serva per la scienza in Italia” Roma, 7 dic. (askanews) – Cerimonia nell’Aula Magna della Sapienza per la consegna del Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, a distanza come per tutti causa Covid. Oltre alla soddisfazione della rettrice Antonella Polimeni, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della ministra per l’Istruzione e l’Università Maria Cristina Messa, ci sono le parole di Parisi che ha ricordato il maestro Nicola Cabibbo e ha auspicato che serva a dare peso alla scienza in Italia. Parisi ha vinto il Nobel per la Fisica 2021 “per la scoperta dell’interazione fra disordine e fluttuazioni nei ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021)del: “Cheper lain” Roma, 7 dic. (askanews) –nell’Aula Magna della Sapienza per la consegna delper la Fisica a Giorgio, a distanza come per tutti causa Covid. Oltre alla soddisfazione della rettrice Antonella Polimeni, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della ministra per l’Istruzione e l’Università Maria Cristina Messa, ci sono le parole diche ha ricordato il maestro Nicola Cabibbo e ha auspicato chea dare peso allainha vinto ilper la Fisica 2021 “per la scoperta dell’interazione fra disordine e fluttuazioni nei ...

Advertising

gualtierieurope : Un onore per me prendere parte oggi alla cerimonia per il conferimento della medaglia e del diploma #PremioNobel pe… - INFN_ : Oggi alle 18:00 @SapienzaRoma, Giorgio Parisi riceverà la medaglia e il diploma del Premio Nobel 2021 dall'ambascia… - acmilan : A worthy Rossonero representative at the #BallonDor: @simonkjaer1989 ??? Orgogliosi di avere un campione come te a… - Affaritaliani : Cerimonia del Nobel a Parisi:'che serva per la scienza in Italia' - startzai : RT @Angi_tech: ??Siamo orgogliosi di condividere l’importante intervento della Ministra per le #politichegiovanili @DadoneFabiana, a sostegn… -