Cellule staminali usate durante un intervento su giovane paziente cieco: succede all'ospedale San Giovanni di Roma! (Di martedì 7 dicembre 2021) Considerato una delle eccellenze italiane, il nosocomio vanta il primato di un vero e proprio intervento chirurgico con l'unico farmaco al mondo costituito da Cellule staminali. L'impianto, fatto da Cellule staminali coltivate in laboratorio, è stato approvato per l'uso su pazienti con cecità monolaterale, causata da ustioni corneali. intervento Cellule staminali per la cecità – curiosauro.itIl farmaco Si chiama Holoclar ed è stato prodotto a Modena nel centro di Medicina Rigenerativa. La sua approvazione risale al 2015, ed è il primo farmaco al mondo a base di Cellule staminali. Può essere prescrivibile e dovrebbe essere disponibile in tutte le strutture del sistema sanitario italiano dal 2017. L'Azienda Ospedaliera ...

