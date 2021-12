C'è Cristina, che ha il marito con il quale, per figliare, ha avuto solo due (Di martedì 7 dicembre 2021) rapporti in quindici anni, consumati al buio, con lei che doveva fingere di dormire e quindi non mostrarsi partecipe. C'è ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) rapporti in quindici anni, consumati al buio, con lei che doveva fingere di dormire e quindi non mostrarsi partecipe. C'è ...

Advertising

Hechulera : RT @pensieripsyco: #CrisLu6d l ironia della sorte. Il giorno in cui Luca ha dato il primo bacio a Ivana è il giorno in cui probabilmente ch… - cristina_bassi : RT @ChanceGardiner: '1984' in Nuova Zelanda 'Ricordati il tuo richiamo natalizio che ti darà sei mesi di libertà.' 'La guerra è pace, l… - cristina_bassi : RT @valy_s: Senza minimizzare,però..talvolta quando vedo le restrizioni ancora in essere..penso alle parole di Barbero,quando spiegò che #C… - cristina_bassi : RT @LaPiramide__: Scusate, un medico ha detto che mi vuole far fare la fine del sorcio, ci sono politici che mi hanno privato della libertà… - cristina_bassi : RT @Napalm51: Dicono che il mondo è sovrappopolato, ma ci vogliono salvare tutti con il vaccino miracoloso. Mi si impenna la fiducia. -