Catello Maresca torna a fare il magistrato | va a Campobasso ma al Csm è polemica

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoilma senza lasciare la politica. Eletto al Consiglio comunale di Napoli e terminata l’aspettativa che aveva chiesto e ottenuto per potersi candidare a sindaco,ha chiesto al Csm di rientrare in servizio. E Palazzo dei marescialli gli ha dato il via libera, sia pure tra diversi mal di pancia: ovviamente non sarà più pm a Napoli, ma farà il consigliere alla Corte d’appello di, destinazione che aveva indicato lui stesso dopo che gli erano state bocciate altre richieste. La decisione è passata con 11 voti a favore e 10 astensioni, sintomo di un malessere diffuso. “E’ inaccettabile che unin servizio sia leader dell’ opposizione al governo della città in ...

... guidato dache così ha dissentito: 'Non è vero che noi dobbiamo fare per forza ciò che ci arriva a un giorno della scadenza. Noi per ora stiamo prendendo un altro debito. La ...Sono stati 7 i voti contrari tra cui quello diTorna in magistratura Catello Maresca, l'ex sostituto pg di Napoli che dallo scorso maggio era in aspettativa per motivi elettorali perchè è stato uno dei candidati al ruolo di sindaco nel capoluogo c ...Lo ha deciso il Csm, al quale aveva chiesto di tornare in servizio dopo l’aspettativa presa per partecipare come candidato sindaco alle elezioni amministrative di Napoli ...